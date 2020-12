Pop-Superstar Billie Eilish sagt Welttournee nach Corona-Aufschub ganz ab

Für Eilish-Fans gibt es bald einen filmischen Einblick in das Leben des Popstars. Im Februar soll die biografische Dokumentation "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" in Kinos und per Apple-Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen sein.

Schon mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" stürmte der junge Star die Charts. Eilish singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film "No Time To Die".

