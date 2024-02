«Pop-Titan» "Mega Party": Dieter Bohlen feiert 70. Geburtstag

Berlin - Produzent und Musiker Dieter Bohlen hat am Mittwochabend mit prominenten Gästen seinen 70. Geburtstag gefeiert - und dabei seinen Fans neben vielen Hits auch einen neuen Song präsentiert. Mit "Hallo Schnuckelhasen" begrüßte der Jubilar das Publikum im gut gefüllten Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Der Abend stand unter dem Motto "Today is a perfect day for a perfect day".