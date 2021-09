Popmusik Reeperbahn-Festival: "Endlich wieder Live-Auftritte"

"Es war für mich eine ziemlich emotionale Erfahrung, endlich wieder Live-Auftritte in Hamburg zu sehen", sagte Musikproduzent Tony Visconti im Rahmen des Festivals. Obwohl die Corona-Pandemie andauert, markierte das viertägige Festival den Aufbruch in die Normalität für die Musikbranche. Unter der 3G-Regelung tummelten sich Besucherinnen und Besucher in langen Schlangen vor Musikclubs. Künstlerinnen und Künstler freuten sich über den direkten Austausch mit dem Publikum.

Dieses Jahr besuchten rund 25 000 Besucherinnen und Besucher 285 Liveshows in 35 Spielstätten. Eingeladen waren 250 Acts aus 27 Ländern. Zudem gab es 86 Programmpunkte aus anderen Bereichen der Kultur. Die zusätzliche Konferenz fand wieder in Präsenz statt, mit 1800 Teilnehmern. Für Festivalchef Alexander Schulz war die diesjährige Edition nicht mit der 2020er Version zu vergleichen. "Es waren drei Mal so viele Besucher wie im Vorjahr. Zudem sind wir endlich wieder international geprägt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Im Jahr 2019 waren es noch rund 50 000 Besucher auf 1000 Veranstaltungen.