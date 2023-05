Berlin - Ein Mitschnitt eines Konzertes von US-Sängerin Taylor Swift hat Aufsehen in den Sozialen Medien erregt. In dem 25 Sekunden langen Clip singt die 33-Jährige gerade ihren Song "Bad Blood", als sie plötzlich vermutlich in Richtung der Securitys ruft, einen Fan in Ruhe zu lassen: "Sie ist in Ordnung" und "Sie hat gar nichts gemacht", ruft Swift. Und dann noch: "Hey! Stop!". Kurz darauf konzentriert sich Swift wieder auf ihren Auftritt.