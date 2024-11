Popstar Boy George: "Ruhm ist ein Produkt der Fantasie anderer"

Früher sei es schwierig für ihn gewesen, bekannt zu sein. Die Kosten seien hoch gewesen, sagte der Frontmann der Band Culture Club (""Do You Really Want to Hurt Me", "Karma Chameleon"). Er hatte bereits in der Vergangenheit offen über seinen Drogenkonsum gesprochen.

Über die "Figur Boy George"

Aber in den vergangenen Jahren habe er den Ruhm viel mehr genießen können. "Als ich älter wurde, habe ich mich damit abgefunden, dass ich diese Figur Boy George erschaffen habe", sagte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen George O'Dowd heißt. "Dass ich entweder so viel Spaß damit haben kann wie möglich oder sie voller Angst darstellen kann."