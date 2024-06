New York - Mit rührenden Worten hat US-Pop-Ikone Madonna ("Like a Virgin") ihrem Vater Silvio zum 93. Geburtstag gratuliert. "Ich liebe dich zum Mond und zurück", schrieb die 65-Jährige in einem Instagram-Post. Dazu stellte sich mehrere Fotos von sich und ihrem Vater - auch eins, auf dem sie als Baby zu sehen ist. Die Sängerin bedankte sich bei ihrem Vater für sein Lebensmotto: "Ich fahre immer weiter, bis die Räder abfallen."