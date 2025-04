Popstar mit 78 in Topform Elton Johns grandioses Spätwerk mit Brandi Carlile

Carlile war beeindruckt von Watts Umgang mit dem Superstar. "Er hatte Rückgrat, Mitgefühl und eine ruhige, geerdete Art", erzählt sie. "Ich glaube, ohne Andrew hätte ich ein Stück weit dichtgemacht. Aber Andrew hat einfach zurückgepoltert, laut losgelacht oder er ist mit Elton nach draußen gegangen, um ihn mal eben fest in den Arm zu nehmen und zu drücken."

Und so wurde das Album in nur drei Wochen fertiggestellt. "So etwas habe ich noch nie gemacht", berichtete Elton John in London. Die britische Musikikone sei "wie ein Güterzug", meint Carlile gleichermaßen begeistert und erschöpft. "Es war so anstrengend. Mein Gehirn war müde, weil ich versucht habe, mit der Musik mitzuhalten, die einfach so aus ihm raussprudelt."

Elton John mit 78 in Bestform

Beim Konzert im Londoner Palladium, das demnächst im britischen und US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll, gaben die beiden neben neuen Songs auch Klassiker wie "Tiny Dancer", "I'm Still Dancing" oder "Bennie And The Jets" zum Besten. Auf der Bühne oder im Studio - der fast 80-jährige Elton John beeindruckt mit seiner Stimme und seiner Energie.

Doch in Songs wie "When This Whole World Is Done With Me" und "A Little Light" setzt sich Sir Elton mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinander. In letzterem singt er gleich zu Beginn: "Maybe it's time to hang my boots up" - "Vielleicht ist es Zeit, meine Stiefel an den Nagel zu hängen." Gemessen an diesem großartigen Album ist es dafür noch zu früh.