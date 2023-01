Porträt "Ich bin mehr ein Professor" - Benedikt XVI. ist tot

Der Missbrauchsskandal holte ihn noch einmal ein

Die krisenhafte Stimmung in der Kirche trug wohl mit dazu bei, dass er am 11. Februar 2013 den radikalsten Entschluss seines Lebens fasste und im Widerspruch zu allen Traditionen zurücktrat. Er selbst begründete dies mit dem Alter und der schlechten Gesundheit. Die Ankündigung schlug ein wie ein Blitz: So etwas hatte es seit Hunderten Jahren nicht mehr gegeben.

Seit seinem Rücktritt lebte Benedikt zurückgezogen in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten. Der Missbrauchsskandal holte ihn noch einmal ein, als Anfang 2022 ein Gutachten zum Umgang des Erzbistums München und Freising mit mutmaßlichen Tätern veröffentlicht wurde. Die Gutachter warfen Benedikt dabei Fehlverhalten in seiner Zeit als Erzbischof von 1977 bis 1981 vor. In einem Brief entschuldigte er sich daraufhin einmal mehr bei allen Betroffenen von sexualisierter Gewalt.

Danach wurde es endgültig still um den greisen Mann in Weiß. Deutschland hatte er 2020 zum letzten Mal betreten: Damals nahm er am Sterbebett Abschied von seinem älteren Bruder Georg, der ebenfalls Priester war. Maria, die Älteste der drei Geschwister, war bereits 1991 gestorben. Der Bruder und die Schwester sind wohl die Menschen gewesen, die ihm zeitlebens am meisten bedeutet haben.