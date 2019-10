Porträt Sir Peter Ratcliffe: Ritter im Dienste der Wissenschaft

Ratcliffes Karriere ist eng mit zwei britischen Elite-Hochschulen verbunden. Er studierte an der Universität Cambridge Medizin und spezialisierte sich auf Nieren- und Bluthochdruckerkrankungen (Nephrologie). Inzwischen arbeitet er als Direktor des Target Discovery Instituts an der renommierten Universität Oxford. Außerdem ist der 65-Jährige Direktor für Klinische Forschung am Francis-Crick-Institut in London.

Dass es Ratcliffe so weit gebracht hat, verdankt er auch seinem Schuldirektor im nordenglischen Lancashire. Denn eigentlich wollte er ursprünglich in der industriellen Chemie arbeiten. Eines Tages habe aber sein Direktor im Chemie-Klassenraum gestanden und zu ihm gesagt: "Peter, ich glaube du solltest Medizin studieren", berichtete Ratcliffe in einem Interview mit der Fachzeitschrift "Cell". Seine damaligen Leistungen in Chemie bezeichnete Ratcliffe als "tolerabel".