Porträt: Was macht eigentlich Frieder Baginski?

DJ für legendären Gastro-König „HHB“ Blatzheim

So war Baginski in den 1960er-Jahren in der Schweiz und unserer Region als Discjockey eine feste Größe. Frieder hat zwar nach der Schule Installateur gelernt, doch danach nie in diesem Beruf gearbeitet. „Ich hatte zuletzt im Lehrlingsheim gewohnt, konnte so früh machen, was ich wollte, und bin dann irgendwie schnell in die Discoszene reingeraten. Das war was ganz Neues damals.“ Beim legendären Hans Herbert Blatzheim, Gastro-König und Stiefvater von Romy Schneider, heuerte der junge Baginski alsbald als DJ an. „Und da war ich – man darf das ja kaum sagen – noch keine 18 Jahre alt“, schmunzelt Frieder beim Erzählen. „HHB“, wie Blatzheim seinerzeit genannt wurde, betrieb rund 160 Diskotheken. „Der Blatzheim hat mich 1965 dann von Köln nach Freiburg geschickt. Zur Eröffnung der Diskothek P7 an der Bertoldstraße.“

Lörracher Hotelier engagiert den jungen DJ

Dabei müsse der Lörracher Hotelier Binoth auf ihn aufmerksam geworden sein, berichtet Baginski. „Binoth hat sich mit Blatzheim in Verbindung gesetzt und diesem 2500 Mark Ablöse für mich bezahlt. Diese Summe hat er mir dann allerdings hinterher wieder abgezogen“, lacht Frieder, wenn er von dieser sehr turbulenten Zeit berichtet.

Wofür der Hotelier den jungen Plattenaufleger brauchte? Für seinen nagelneuen „Scotch Club“ an der Teichstraße in Lörrach. „Am 20. Mai 1966 haben wir den Scotch Club dann zusammen aufgemacht. Da war vorher die Bonbonière drin, so ein Strip-Schuppen.“ Baginski muss lachen beim Erzählen.