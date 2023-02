Post "Tatort"-Schauspieler Schuster: Ich lese jeden Fanbrief

Dresden - Auch im Zeitalter von Instagram, Facebook und Tiktok erhält der 20 Jahre alte "Tatort"-Schauspieler Alessandro Schuster noch einige Fanpost per Brief. "Die Hauptresonanz für meine Arbeit erreiche ich schon in erster Linie über die sozialen Netzwerke und Foren, in denen man den Austausch der Leute über manche Projekte nachlesen kann. Dennoch bekomme ich pro Jahr immer mal wieder in unterschiedlichen Abständen einige Hände voll Briefpost von meiner Agentur in die Hand gedrückt", sagte der Filmsohn der Dresdner "Tatort"-Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) der dpa.