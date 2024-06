Presley war 2023 im Alter von 54 Jahren gestorben. "From Here to the Great Unknown - Von hier ins Ungewisse. Erinnerungen" soll am 15. Oktober weltweit bei Penguin Random House erscheinen. Die Memoiren seien in Zusammenarbeit mit Presleys Tochter Riley Keough entstanden.

Geschichten vom Tonband

"Ende 2022 bat Lisa Marie Presley ihre Tochter Riley Keough, ihr bei der Fertigstellung ihrer lang erwarteten Memoiren zu helfen", heißt es vom Verlag. "Nur einen Monat später verstarb Lisa Marie überraschend - und konnte ihre Geschichte, die sie in ihren eigenen Worten erzählen wollte, nicht mehr vollenden." Keough habe das Buch mithilfe von Tonbandaufnahmen ihrer Mutter, die diese während der Arbeit an ihrem Buch aufgenommen hatte, fertiggestellt.