„Power-to-Gas“ in Grenzach-Wyhlen: Spatenstich für zweite Anlage zur Wasserstofferzeugung

Anlage ist ein Unikat

Wolfram Münch, Leiter Forschung und Entwicklung bei EnBW, erklärte, dass die Technologie noch so jung sei, dass keine fertigen Anlagen auf dem Markt gekauft werden könnten; jede sei für sich ein Unikat. Bürgermeister Tobias Benz mahnte an, dass der Hochrhein mit seinen zahlreichen industriellen Großverbrauchern in die nationale Wasserstoffstrategie einbezogen werden müsste, was das Bundeswirtschaftsministerium bisher leider versäumt habe. Gerade die Chemieindustrie in der Regio hat solch immensen Energiebedarf, dass er künftig schadstofffrei nur noch über Wasserstoff gedeckt werden könne. Benz lobte das enge Miteinander von Naturenergie und Gemeinde. Beide verfolgten das gleiche Ziel und könnten nun erneut wertvolle Erkenntnisse auch für andere Regionen gewinnen. In der Anlage können jährlich etwa 700 Tonnen Wasserstoff erzeugt werden, dies entspricht einem Energiewert von fünf Megawatt. Zwar sei dies, wie Reichert einordnete, bei einem nationalen Gesamtbedarf von zehn Gigawatt nur ein kleiner Teil, aber weil die Technologie erst noch in großem Maße ausgebaut werden müsse, diene auch die neue Wyhlener Anlage zum Sammeln weiterer Erfahrungen.

Eigene Zufahrtsstraße

Neben dem neuen Gebäude entstehen vier Transportplätze. Um die Anwohner zu entlasten, legt das Unternehmen eine neue Zufahrtsstraße für Lastwagen an. Die bestehende Ein-Megawatt-Anlage und das Reallabor werden weiterhin betrieben, denn noch sind Erkenntnisse für die Großproduktion zu sammeln.