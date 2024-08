Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der L 149 in der Nähe der Präger Böden am Samstag tödlich verletzt worden. Der 44-Jährige befuhr laut Polizeibericht gegen 14 Uhr die L 149 von Präg kommend in Richtung Bernau. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn in die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahme noch an der Unfallstelle verstarb, berichtet die Polizei.