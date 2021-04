Präsidentensohn Hunter Biden erzählt in Memoiren von Drogensucht

"Ich habe auf den Straßen von Washington, D. C., Crack gekauft und in einem Hotelbungalow in Los Angeles mein eigenes gekocht", berichtet Biden in seinen Memoiren mit dem Titel "Beautiful Things" (auf Deutsch: "Schöne Dinge"), die am Dienstag in den USA veröffentlicht wurden. "Ich brauchte so dringend Alkohol, dass ich schon auf dem kurzen Weg vom Kiosk zu meiner Wohnung die Wodka-Flasche öffnen musste, um einen Schluck daraus zu nehmen." Die deutsche Ausgabe erscheint am 13. April im Verlag Hoffmann und Campe.

Biden berichtet in dem Buch offen von seinem Absturz und dem schwierigen Weg zurück, von dem Teufelskreis aus Drogenexzessen, Therapien und immer neuen Rückfällen. "Wir sind mit unserer Sucht immer allein", schreibt er. "Es spielt keine Rolle, wie viel Geld man hat, mit wem man befreundet ist, aus welcher Familie man kommt. Am Ende müssen wir selbst damit zurechtkommen."