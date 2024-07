Präsidentenwahl: Biden gesteht Fehler ein - TV-Interview als Bewährungsprobe

Biden sprach bei der Debatte mit rauer Stimme und wirkte heiser. Im Anschluss sagte er, dass er eine Erkältung gehabt habe. Er versuchte seinen desaströsen Auftritt, bei dem er sich häufig versprach und den Faden verlor, auch mit Stress wegen langer Auslandsreisen vor der Debatte zu erklären.

Den Unabhängigkeitstag, der in den USA traditionell am 4. Juli gefeiert wird, verbrachte Biden mit seiner Familie im Weißen Haus. Am Abend (2.00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zu Freitag) will Biden seine traditionelle Ansprache anlässlich des Feiertags halten.

Auch hier dürften wieder alle Augen auf den 81-Jährigen gerichtet sein. Bei derartigen Ansprachen beantwortet Biden aber in der Regel keine Fragen und liest seine Rede vom Teleprompter ab. Damit sinkt die Chance für verbale Ausrutscher.

Trump hält sich bedeckt

Biden konzentriert sich im Wahlkampf weiter auf Attacken gegen seinen politischen Gegner, den 78 Jahre alten Trump. "Wir können und dürfen diesen Kerl nicht gewinnen lassen", warnte er in dem Radiointerview mit einem Lokalsender des US-Bundesstaats Wisconsin.

Trump blieb in den vergangenen Tagen auffällig still. Das Vorgehen dürfte Strategie haben, schließlich diskutiert das ganze Land gerade, ob Biden für das Präsidentenamt geeignet ist. Berichten zufolge hoffen Republikaner aber darauf, dass Biden im Rennen bleibt, weil das aus ihrer Sicht die Chancen für einen Sieg bei der Wahl im November erhöhen dürfte.

In den vergangenen Wochen lieferten sich Trump und Biden in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Republikaner lag stets ein bis zwei Prozentpunkte vorn - trotz seiner Skandale und der Verurteilung in einem New Yorker Strafprozess.

Seit der Fernsehdebatte konnte Trump seinen Vorsprung in der Wählergunst jedoch signifikant ausbauen, wie aktuelle Umfragen zeigen. Bei den Demokraten steigert das die Nervosität - und offenbar auch die Bereitschaft, über einen anderen Kandidaten nachzudenken. Dabei richtet sich der Fokus zunehmend auf Bidens Stellvertreterin Kamala Harris.

Biden hat sich Kandidatur bei Vorwahlen gesichert

Die Demokraten küren ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell während eines Parteitags im August in Chicago. Biden hat bei den Vorwahlen bereits die nötigen Delegiertenstimmen gesammelt, er hat die Kandidatur damit eigentlich sicher. Er hatte dabei keine ernstzunehmende Konkurrenz und galt von Anfang an als gesetzt.

Deshalb kann auch nur Biden selbst entscheiden, das Handtuch zu werfen. Beobachter gehen davon aus, dass der Demokrat, sollte er wirklich aus dem Rennen aussteigen, bis zum letzten Moment kein Anzeichen von Schwäche zeigen werde, da dies für die Umfragen verheerend wäre.