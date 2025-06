Präsidentenwahl in Polen: Rafal Trzaskowski: Bürgermeister mit Außenpolitik-Erfahrung

Ein Bier könnte Wählerstimmen bringen

Innerhalb seiner Partei, der liberalkonservativen Bürgerkoalition, steht Trzaskowski eher links. Der Vater von zwei Kindern setzt sich für die Rechte der LGBT-Community ein, marschiert regelmäßig bei Pride-Paraden mit und ließ in Warschauer Amtsstuben die Kruzifixe abhängen. Für viele Wähler in dem katholisch geprägten Land ist das befremdlich. Der Vorwurf an ihn lautet, er verabschiede sich von traditionellen polnischen Werten.

Geschick zeigte Trzaskowski im Umgang mit dem Rechtsextremen Slawomir Mentzen. Der Drittplatzierte in der ersten Runde der Präsidentenwahl lud ihn in seine Talkshow ein und forderte ihn auf, einen Acht-Punkte-Katalog zu unterschreiben - als Voraussetzung für eine Wahlempfehlung. Trzaskowski stritt heftig mit Mentzen und verweigerte die Unterschrift. Danach ging er mit dem Brauereibesitzer in dessen Kneipe und trank mit ihm ein Bier. Diese versöhnliche Geste dürfte bei einem Teil von Mentzens Wählern gut angekommen sein.