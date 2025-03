Muhterem Aras, die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, besucht am Donnerstag, 20. März, die Regio-Messe Lörrach. Sie wird bei einem kleinen Rundgang einige ausgewählte Messeständen besuchen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum Abschluss ist eine Gesprächsrunde am Stand der Stadt Lörrach geplant. Das Team des Fachbereichs „Kultur und Tourismus“ wird an diesem Donnerstag über den „Tag der Demokratie“ und die Internationalen Wochen gegen Rassismus, die dieses Jahr unter dem Motto „Menschenwürde schützen“ stehen, informieren. „In diesem Zusammenhang steht auch der Besuch der Landtagspräsidentin in Lörrach“, so die Mitteilung: „Sie möchte sensibilisieren für die Gefahren, die unserer Demokratie aktuell drohen. Und sie möchte besonders dafür werben, sich aktiv in die vielen demokratischen Prozesse einzubringen – ob auf kommunaler, regionaler oder landesweiter Ebene.“ Interessierte Bürger sind eingeladen, ihren Besuch der Regio-Messe mit einem Austausch mit der Landtagspräsidentin zu verbinden, heißt es. Der Rundgang startet um 10 Uhr am Stand der Stadt Lörrach und endet spätestens gegen 11.45 Uhr. Am Vorabend, Mittwoch, 19. März, ist Aras ab 19.30 Uhr zu Gast bei der VHS Lörrach & Steinen im Alten Rathaus der Lerchenstadt. Sie hält einen Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde zum Thema „Demokratie unter Druck“.