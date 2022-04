Präsidentschaftswahl Macron gegen Le Pen - Wer bezirzt diesmal die Wähler?

Die 53-jährige Le Pen hat damit bereits vor einer ganzen Weile begonnen. 2017 attestierten Beobachter Le Pen ein zu aggressives Auftreten, ständig lächelnd und um Mäßigung bemüht versucht sie seit Jahren, ihr Image zu wandeln. Im Wahlkampf stürzte sie sich auf Themen ganz nah am von der Weltlage zermürbten Bürger und verzichtete auf allzu arge Provokationen. Der Autor Raphaël Llorca, der ein Buch über die Strategie des rechten Lagers verfasst hat, nennt das einen "Therapie-Wahlkampf", der die Franzosen nach einer Amtszeit der Dauerkrisen beruhigen solle. Le Pen selbst sagte noch im Februar in einem Interview: "Ich habe Lärm und Wut satt. Ich habe Lust auf Effizienz und Ausgeglichenheit."

TV-Debatte wird Hürde für Le Pen

Gestiegene Sympathiepunkte hin oder her, eine große Hürde wird für Le Pen die TV-Debatte mit dem geschickten Redner Macron sein. Vor fünf Jahren blamierte sie sich in dem Duell wenige Tage vor der Wahl kräftig. Mit guter Vorbereitung will sie nun zeigen, dass sie dem Staatsmann Macron gewachsen ist.

Für den früheren Investmentbanker gilt es jetzt, endlich Präsenz zu zeigen und sein Image des arroganten Politikers, der mit den Sorgen vieler nichts anfangen kann, abzuschütteln. Vielleicht auch weil sein später Einstieg in den Wahlkampf und seine Abwesenheit derart missfielen, ließ er nach dem Wahlabend keine Zeit verstreichen, um sich in Frankreichs Nordosten unter die Menschen zu mengen. Und: Selten demütig wirkte der Staatschef, als er eingestand, dass linke Stimmen für ihn im zweiten Durchgang - um Le Pen zu verhindern - selbstverständlich seine Politik nicht bestätigten.

Le Pen und Macron wissen beide, dass sie die Wahl letztlich nur gewinnen können, wenn sie auch diejenigen ansprechen, die mit ihren Positionen nur kaum übereinstimmen. Wem dieser schwierige Akt am besten gelingen wird, bleibt abzuwarten.

Während für den Ausgang des Duells die Resonanz der Kandidaten vor dem Hintergrund des innerfranzösischen Gemütszustands eine Rolle spielt, sind die Folgen der Wahl von europäischer Dimension. Ein Erdbeben, dem Brexit gleich, wird vorhergesagt, sollte die Euroskeptikerin Le Pen in den Élyséepalast einziehen. Sowohl von der deutsch-französischen Achse als auch der von ihr angetriebenen Europäischen Union hält die Nationalistin wenig. Macron hingegen bietet die Gewissheit von Kontinuität im Zusammenspiel mit Brüssel und Berlin. Wobei bei einer Wiederwahl Macrons, der sich gern als europäischer Musterschüler inszeniert, sowohl in Berlin als auch in Brüssel die Verhältnisse noch einmal neu austariert würden.