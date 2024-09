Hodrova war am 5. Juli 1946 in Prag zur Welt gekommen. Sie studierte Russistik, Bohemistik, Romanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Karls-Universität ihrer Heimatstadt. Nach einer kurzen Zeit als Verlagsredakteurin war sie viele Jahre an der damals tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften tätig.