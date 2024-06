Ein 56-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag in Pratteln bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle verletzt. Bei den Umbauarbeiten an einem Einfamilienhaus wurde er von herabfallenden Gebäudeteilen eingeklemmt, wie die Baselbieter Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der 56-Jährige war mit den Umbauarbeiten am Haus in der Ergolzstraße beschäftigt, als sich plötzlich Teile des Anbaus lösten. Die Bergung des Verletzten erwies sich als schwierig, da weite Teile des Anbaus einzustürzen drohten, wie die Polizei schreibt. Die Feuerwehr konnte den Bauarbeiter schließlich nach rund einer Stunde durch eine aufwendige technische Rettung befreien. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht.