Preis-Gala Countdown zur Oscar-Vergabe - Stimmzettel werden ausgezählt

Am Sonntag wird das Geheimnis bei den 93. Academy Awards gelüftet. Bis dahin zählen Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus. Die streng gehüteten Ergebnisse in 23 Kategorien werden am Sonntag direkt zur Preis-Gala gebracht.

Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie "Mank" der diesjährige Oscarfavorit. Dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: "The Father", das Drama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" über eine koreanisch-amerikanische Familie, die Filmbiografie "Judas and the Black Messiah", das Road-Movie "Nomadland", "Sound of Metal" und der Gerichtsthriller "The Trial of the Chicago 7".