Los Angeles (dpa) - Komödien-Star Goldie Hawn (77) bereut es, die Oscar-Trophäe für ihre erste Filmrolle in "Die Kaktusblüte" 1970 nicht persönlich angenommen zu haben. In einem "Variety"-Interview sagte sie: "Ich bedaure es. Es ist etwas, auf das ich jetzt zurückblicke und denke: "Es wäre so toll gewesen, wenn ich das hätte tun können.""