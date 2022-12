Elizabeth Olsen ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness") und Chris Hemsworth ("Thor: Love and Thunder") wurden zum weiblichen und männlichen Movie Star des Jahres 2022 gekürt. Sie setzten sich gegen Kollegen wie Brad Pitt, Chris Pratt, Tom Cruise, Gal Gadot oder Jennifer Lopez durch.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" holte den Preis als Film des Jahres, "Top Gun: Maverick" siegte als Action-Movie. "Stranger Things" wurde in der Sparte Fernsehen als Show des Jahres gefeiert. Zwei Preise gingen an Selena Gomez, als beste Komödien-Schauspielerin in der TV-Serie "Only Murders in the Building" und in der Sparte "Social Celebrity" des Jahres. Als beliebtester Podcast setzte sich "Archetypes" der britischen Herzogin Meghan gegen die Konkurrenz durch.