Preise Wer neu in die Hall of Fame aufgenommen wird

Für eine Aufnahme in die Hall of Fame muss die erste Veröffentlichung der Künstler mindestens 25 Jahre zurückliegen. Cyndi Lauper, Soundgarden und The White Stripes standen bereits in anderen Jahren zur Auswahl für die Auszeichnung. Leer gingen 7 der insgesamt 14 Anwärter aus, die ebenfalls für die Aufnahme in die Hall of Fame nominiert waren, darunter Mariah Carey, Billy Idol, Joy Division/New Order und Oasis.