London - Die britische Sängerin und Songwriterin Charli XCX ist die große Gewinnerin bei den Brit Awards in diesem Jahr. Die 32-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in London am Samstag gleich fünf Auszeichnungen, darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres ("Brat"). Mit der Auszeichnung für den Song des Jahres, "Guess" mit US-Superstar Billie Eilish, setzte sich Charli XCX gegen die Beatles ("Now And Then") durch.