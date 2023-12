Premier League: Boxing Day in England: Der Ball rollt auch an Weihnachten

Welche Topspiele finden dieses Jahr am Boxing Day statt?

Nur fünf von zehn Spielen des 19. Spieltags werden am Boxing Day ausgetragen. Echte Kracher sind nicht dabei. Der FC Liverpool will nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal mit einem Sieg beim FC Burnley zumindest vorerst die Tabellenspitze zurückerobern. Das schwer kriselnde Manchester United empfängt in Aston Villa das Überraschungsteam der Saison, das sogar Platz eins erobern könnte, falls Liverpool bei Burnley patzt.

Wann spielt die Konkurrenz?

Der in der Premier League zuletzt schwächelnde Titelverteidiger und frisch gekürte Clubweltmeister Manchester City tritt am Mittwoch beim FC Everton an. Der FC Arsenal mit dem formstarken deutschen Nationalspieler Kai Havertz empfängt am Donnerstag West Ham United zum London-Derby. Und auch Harry Kanes Ex-Verein Tottenham Hotspur hat noch ein Wörtchen mitzureden. Am Donnerstag treten die Spurs auswärts bei Brighton & Hove Albion an.

Wie kann ich die Spiele in Deutschland sehen?

Der deutsche Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Premier-League-Partien am Boxing Day live: Newcastle United – Nottingham Forest (13.30 Uhr), AFC Bournemouth gegen FC Fulham und Sheffield United gegen Luton Town (16.00 Uhr, auch als Konferenz), FC Burnley gegen FC Liverpool (18.30 Uhr) sowie Manchester United gegen Aston Villa (21.00 Uhr). Die restlichen Partien des 19. Spieltags am Mittwoch und Donnerstag zeigt Sky komplett und in voller Länge.

Wie geht es nach Weihnachten weiter?

Stichwort: englische Wochen. Auch um den Jahreswechsel können die Fußballprofis auf der Insel kaum verschnaufen. Vom 30. Dezember bis zum 2. Januar steigt schon der 20. Spieltag. Man City hat in Sheffield United am Samstag einen vermeintlich einfachen Gegner zu Gast, Aston Villa mit dem FC Burnley ebenfalls. Am Silvesternachmittag bestreitet Arsenal beim heimstarken FC Fulham das nächste Derby. Tottenham empfängt Bournemouth. Jürgen Klopps Liverpool-Team spielt an Neujahr abends zu Hause gegen das schwächelnde Newcastle United.