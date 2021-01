Premier League Torloses Chelsea-Debüt für Tuchel

Trotz des 0:0 verzichtete Tuchel auch in der Schlussphase auf den ehemaligen Leipziger Werner und wechselte Tammy Abraham und Christian Pulisic ein, den er schon bei Borussia Dortmund trainierte. Wer sich unter dem neuen Coach einen Stammplatz erspielt, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Tuchel kündigte mutigen Angriffsfußball an. Die geeigneten Spieler dafür hat er. "Dieser Chelsea-Kader ist ein Geschenk", lobte auch sein Trainerkollege Jürgen Klopp.

In der Tabelle steht Chelsea nach dem 0:0 auf dem achten Platz. Nächster Gegner ist am Sonntag zuhause an der Stamford Bridge der FC Burnley. Ein paar Tage später sind die Blues zum London-Derby bei José Mourinhos Tottenham Hotspur zu Gast.

Mit einer sensationellen 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United verpasste Manchester United am Abend den Sprung an die Spitze. Das 0:1 durch Kean Bryan (23.) konnte Harry Maguire zwar noch ausgleichen (64.), doch der Treffer von Oliver Burke nach 74 Minuten sorgte für den zweiten Sieg des Abstiegskandidaten aus Sheffield. Damit rangiert United nun weiter einen Zähler hinter dem Stadtrivalen Manchester City auf Platz zwei.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-196523/7