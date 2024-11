Premier League Debakel für Guardiola: Man City verliert 0:4 gegen Tottenham

Maddison und Porro nutzen City-Schwächen eiskalt aus

Geburtstagskind James Maddison brachte die starken Spurs mit einem Doppelpack (13./20. Minute) früh auf die Siegerstraße. Kurz nach der Pause traf Pedro Porro (49.) bei strömendem Regen in Manchester. Den Endstand besorgte Brennan Johnson (90.+3) nach einer Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Timo Werner.

Serienmeister City wirkte in der Defensive ungewohnt anfällig, was die Gäste aus London eiskalt ausnutzten. Immer wieder brachte die Elf von Trainer Ange Postecoglou die Hausherren mit schnellen Kontern in Bedrängnis. Guardiolas Mannschaft - mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Startelf - wirkte im Abschluss ideenlos. Toptorjäger Erling Haaland ließ mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt und traf einmal nur den Querbalken. Ansonsten war Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario zur Stelle.