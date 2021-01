Premier League Energiegeladener Tuchel schon im Chelsea-Fieber

"Wenn das unser Auftakt war, bin ich gespannt, wo wir noch landen werden", sagte er. Als er am Tag nach seinem Debüt in der Pressekonferenz sprach, gab er als Ziel aus, "um jeden Titel zu kämpfen, den es gibt. In diesem Jahr sind es die Champions League und der FA Cup, in der Premier League ist es nicht realistisch."

Die Tage und Stunden vor seinem Comeback auf der internationalen Fußball-Bühne hatte er noch ganz treffend als "skurril" beschrieben. Kurz vor Weihnachten das wenig festliche Au revoir bei Paris Saint-Germain, am Montag die Freistellung von Frank Lampard beim Club aus London, am Dienstagabend die Verkündung des Tuchel-Engagements, eine erste Trainingseinheit nach überstandener Corona-Test-Prozedur - und am Mittwoch das Debüt auf der Bank.

Tuchel hätte es einfacher haben können. Er hätte sich Zeit erbeten können bis zum Wochenende und auf einer Interimslösung für das Spiel gegen die Wolves bestehen können. Doch der frühere BVB-Trainer ist kein Coach der Konjunktive. "Ab jetzt sehe ich nicht allzu viele Schwächen. Ich werde mich auf unsere Stärken fokussieren", sagte Tuchel und schwärmte von der "fantastischen Mischung aus erfahrenen Spielern, großen Persönlichkeiten und jungen, hungrigen Talenten".

Mit diesen muss er jetzt so schnell wie möglich die ehrgeizigen Vorgaben des Clubchefs Roman Abramowitsch umsetzen. Vor dem Anpfiff erblickte er im Stadion zwar ein Transparent als Hommage an Club-Ikone Lampard ("In Frank we trust"), und in seiner Premieren-Startformation verzichtete er in Mason Mount auf einen von Lampards Lieblingsspielern. Aber Tuchel war bemüht, all diesen vermeintlichen Nebensächlichkeiten keine allzu große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Überhaupt sei die Aufstellung "unfair, weil ich für niemanden im Team eine Erklärung hatte, warum er nicht spielt", sagte Tuchel schmunzelnd nach dem kurzen Kennenlernen seiner Elf.

Gegen die Wolves setzte er auf Routine und ein 3-2-4-1, ließ Nationalspieler Timo Werner 90 Minuten auf der Bank und konnte von der Leistung von DFB-Kollege Kai Havertz nur bedingt angetan sein. Doch Zahlen wie 79 Prozent Ballbesitz, 92 Prozent Passquote oder 14:4 Torschüsse stimmten Tuchel verhalten optimistisch.

"Das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft", sagte er. In dieser ist jedoch ein achter Platz zu wenig. Die erneute Qualifikation für die Champions League, in der Atlético Madrid im Achtelfinale der Gegner ist, gilt als Muss. Die Meisterschaft hat er abgeschrieben.

