Premier League Englands Nationalcoach Tuchel: Stadiontour zum Amtsantritt

Bei Temperaturen um die zwei Grad trug Tuchel einen dicken Wintermantel und auf dem Kopf eine Baseball-Kappe, auf der Tribüne neben ihm saß sein Assistent Anthony Barry. Bereits vor Wochen hatte Tuchel, der am 21. März mit einem Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Albanien startet, angekündigt: "Ab Januar werden wir viele Matches live sehen und mit den Spielern sprechen". Am Sonntag wird der 51-Jährige an der Anfield Road bei der Partie FC Liverpool gegen Manchester United (17.30 Uhr/Sky) erwartet.

Welche Stars für Tuchel?

Am Samstag sah Tuchel zunächst bei Tottenham den englischen Nationalspieler Dominic Solanke in der Startelf, ebenso wie den englischen U 21-Nationalspieler Archie Gray. Bei Newcastle stand Englands EM-Teilnehmer Anthony Gordon ebenso in der Anfangsformation wie Linksverteidiger Lewis Hall, der erst im November sein Nationalelf-Debüt gefeiert hat. EM-Fahrer Kieran Trippier saß dagegen bei den Gästen auf der Ersatzbank.