Premier League Erlöst von Ronaldo: United mit Trainer-Rekord ins Derby

Wer nach dem Abschied Ronaldos Richtung Saudi-Arabien befürchtet hatte, dass Man United im Angriff schwächeln könnte, sah sich eines Besseren belehrt. In der Premier League gab es drei Siege. Auch im FA Cup und im Ligapokal gewann das Team seitdem alle Spiele - und geht nun erstmals seit langer Zeit mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Meister Manchester City.

"Ich glaube, wir können mit jeder Mannschaft mithalten", sagte ten Hag. "Aber es ist klar: Wenn Manchester City in Bestform ist, dann sind sie für jeden ein schwerer Gegner." Das musste United zuletzt mehrfach am eigenen Leib erfahren. Die letzten drei direkten Begegnungen entschieden die Cityzens mit insgesamt 12:4 Toren für sich. In der laufenden Saison ging ten Hags Team im September mit 3:6 beim Guardiola-Club unter.

City warnt vor United

Doch dieses Mal sind die Vorzeichen anders. Während ten Hag mit Man United Sieg um Sieg holt und in der Premier-League-Tabelle klettert, hakt es bei Pep Guardiolas Manchester City gerade ein wenig. Ohne seinen Topstürmer, den Ex-Dortmunder Erling Haaland, verlor City im Ligapokal überraschend 0:2 gegen Liga-Schlusslicht FC Southampton. City-Kapitän Ilkay Gündogan ärgerte sich darüber maßlos.

Mit Blick auf das Derby warnte der deutsche Nationalspieler nun vor Man United. "Es scheint, dass es bei ihnen langsam Klick macht. Es wird also ein sehr schweres Spiel, wahrscheinlich das schwerste Manchester-Derby für uns seit einigen Jahren", sagte Gündogan. "Manchester United hat gerade eine richtig gute Phase, die sind voller Selbstvertrauen, sind hungrig und sie wollen gewinnen."

Mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen würde Manchester United bis auf einen Punkt an City heranrücken. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal, der am Sonntag ein Derby bei Tottenham Hotspur bestreitet, könnte auf sechs Punkte schrumpfen. Bei dann 20 verbleibenden Premier-League-Spielen und drei Wettbewerben, in denen Manchester United noch mitmischt, scheint noch einiges möglich zu sein für Erik ten Hag und seine Mannschaft.