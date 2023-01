Premier League Havertz schießt Chelsea zum Sieg gegen Crystal Palace

Viel Geld für ein Top-Talent aus der Ukraine

Die Blues versuchen zudem, ihre Gehaltsausgaben zu reduzieren. Der Club verkündete die Verpflichtung des 22 Jahre alten ukrainischen Top-Talents Mychajlo Mudryk von Schachtjor Donezk für bis zu 100 Millionen Euro. Zuvor hatte Chelsea schon David Fofana, Benoit Badiashile, Andrey Santos und - auf Leihbasis von Atlético Madrid - Portugals Nationalstürmer Joao Felix geholt. Dafür könnten dem "Telegraph"-Bericht zufolge Profis wie Hakim Ziyech, Christian Pulisic oder der glücklose Pierre-Emerick Aubameyang gehen müssen - und womöglich auch Havertz.

Im Achtelfinale der Champions League treten die Londoner am 15. Februar zunächst bei Borussia Dortmund an. Das Rückspiel findet am 7. März an der Stamford Bridge statt.