Premier League in Berlin Nach WM-Hype: Darts-Deutschland und die Lokomotive Clemens

Als Clemens im WM-Halbfinale stand, wurde das Turnier im Londoner Alexandra Palace medial zum großen Thema. Die Tagesschau berichtete ausführlich in ihrer 20-Uhr-Ausgabe, kurze Zeit später war der Saarländer dann Studiogast im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Doch was bleibt dem Darts-Sport zwischen Anfang Januar und Mitte Dezember, wenn keine WM in der sportarmen Zeit gespielt wird? 2023 immerhin eine Bestmarke. "Wir werden ein Rekordjahr erreichen, was die Zuschauerzahlen angeht", sagte von Moltke. Für den Ticketverkauf sei die WM "die Lokomotive" - in diesem Fall war es Clemens mit seinem furiosen Lauf beim wichtigsten Turnier der Welt.