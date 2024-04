Premier League: Liverpool patzt - Klopp liefert sich Wortgefecht mit Salah

Andy Robertson (48. Minute) und ein Eigentor von Torwart Alphonse Aréola (65.) sorgten in London für die Treffer der Gäste. Jarrod Bowen (43.) und Michail Antonio (77.) waren für das Team von Hammers-Coach David Moyes erfolgreich. Am Sonntag kann Arsenal mit einem Sieg im Derby beim Nordlondoner Rivalen Tottenham Hotspur (15.00 Uhr) weiter davonziehen, kurz danach tritt Manchester City bei Nottingham Forest an (17.30 Uhr/beide Sky).