Premier League Spurs kündigen Konsequenzen nach Fan-Tritt an

Von einem "schockierenden Moment", schrieb das Boulevardblatt "The Sun". "Es ist eine Schande, am Ende des Tages ist es nur ein Fußballspiel", sagte Ramsdale nach der Partie. Er sei am Rücken getroffen worden. "Ich glaube, von beiden Mannschaften haben Spieler versucht, mich da weg zu bringen und zum Glück ist nichts allzu Drastisches passiert." Die "Daily Mail" schrieb: "Chaos brach nach dem Nord-Londoner Derby aus".

Vor dem Spiel war es am Stadion von Tottenham bereits zu Zusammenstößen zwischen Spurs-Fans und Sicherheitskräften gekommen, als einige Anhänger versuchten, zu den ankommenden Arsenal-Fans vorzudringen.