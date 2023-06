Premier League Video geleakt: Havertz-Wechsel zu Arsenal offenbar fix

Offenbar wurde der Clip versehentlich kurzzeitig online gestellt - denn der Wechsel wurde bisher nicht offiziell verkündet. Berichten zufolge soll die Ablösesumme für Havertz, der Chelsea 2021 zum Champions-League-Titel schoss, rund 75 Millionen Euro betragen.

"Kai, Willkommen bei Arsenal. Wie fühlt es sich an, sich dem Club anzuschließen?", ist eine Stimme in dem Video zu hören. Er sei sehr aufgeregt, antwortet Havertz in dem nicht verifizierten Clip. "Ich bin so froh, dass ich Teil eines solch großartigen Vereins bin." Arsenal habe eine berühmte Geschichte und er sei überzeugt, dass man gemeinsam Großes erreichen könne. Das Team habe viel Qualität. "Die Mentalität der Mannschaft ist sehr hoch, und das war ein Grund, warum es so schwer war, gegen Arsenal zu spielen", sagte Havertz. Es herrsche eine "familiäre Mentalität". Der Offensivspieler trägt demnach wieder die Rückennummer 29.