Premiere im TAM: Sechs Frauen und ein Baggerfahrer

Die Premiere findet am Freitag, 11. April, 20.15 Uhr, im TAM statt. Zum Inhalt des Stücks: Baggerführer Didi ist allein zu Haus. Seine Frau Monika kümmert sich nach einem Sturz um ihre Mutter. Seine Kumpels sagen den rituellen freitäglichen Skatabend ab, und Didi macht es sich gerade vor dem Fernseher bequem, als es an der Tür klingelt. Die sechs Freundinnen seiner Frau stürmen die bis dato gemütliche Wohnküche. Didi erfährt beiläufig, dass sich dieses Ereignis jeden Freitag wiederholt. Was also anfangen mit dem zufällig und nicht ganz freiwillig anwesenden Hausherrn? Die rettende Idee ist: Didi wird für diesen Abend zur „Ehrenfrau“ ernannt und findet sich plötzlich wieder im Konflikt zwischen seinem üblichen Gebaren als Patriarch des heimischen Haushalts und der geballten Ladung weiblicher Energie seiner Besucherinnen. Dabei erfährt er so einiges über Ehemänner, Cocktails, Küchengeräte und Dessous.