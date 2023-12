München - Sein Film über die 1980er-Jahre-Erfolgsband Milli Vanilli passt nach Ansicht von Regisseur Simon Verhoeven gut in die heutige Zeit. "Dieses Thema, berühmt werden um jeden Preis, ist ein aktuelles Thema", sagte der 51-Jährige am Montag bei der Weltpremiere seines Films "Girl You Know It's True" in München. "Der Film stellt sehr viele interessante Fragen über unsere Zeit", sagte er auch in Hinblick auf das Influencer-Phänomen.