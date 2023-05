Prime Video Joko Winterscheidt sucht nach Auswegen aus Klimakatastrophe

Berlin - Joko Winterscheidt sucht in seiner neuen Serie "The World's Most Dangerous Show" nach Antworten auf den Klimawandel. "Ich mache seit ungefähr 20 Jahren Unterhaltung. Trotzdem hat sich bei mir so die eine Frage gestellt: Vielleicht bin ich nie weit genug gegangen. Die Spielwiese, auf der ich mich bewegt habe, die habe ich immer als unzerstörbar betrachtet. Aber das ist nicht die Realität", sagt Winterscheidt in einem am Donnerstag veröffentlichten Trailer. "Wir gucken nicht in die Zukunft, und die Klimakrise kommt. Wir sind mitten drin. Was wir suchen in dieser Dokumentation, ist Hoffnung."