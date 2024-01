Privataudienz: Papst Franziskus trifft Regisseur Martin Scorsese

Luftverkehr Verdi-Streik an elf Flughäfen - 1100 Flugausfälle erwartet

In der deutschen Verkehrsinfrastruktur jagt ein Streik den nächsten. Am Donnerstag will Verdi elf größere Flughäfen lahmlegen. Es geht um die Gehälter einer vergleichsweise kleinen Berufsgruppe.