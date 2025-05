Privatbrauerei Lasser: Nachruf: Dorothee Walter ist verstorben

Das Kind

In der Publikation „Gfrogti Lütt – Gefragte Leute im Dreiland, Teil 1“ von Hans O. Steiger und Werner Beetschen aus dem Jahr 2003 wird Dorothee Walter porträtiert: Am 29. August 1944 als Tochter von Karl und Johanna Lasser geboren, wuchs sie am Lörracher Stammsitz in der Belchenstraße 5 auf. Früh war sie vom Bierbrauen fasziniert: Schon als kleines Mädchen war sie „häufiger in der Brauerei als in der Wohnung anzutreffen“, heißt es im Artikel.

Die Unternehmerin

1986 starb ihr Vater, der die Brauerei seit 1934 geleitet hatte:„Drei Jahre nach seinem Tod nahm sie beherzt die Geschäftsführung selbst in die Hand.“ Dass der ältere ihrer beiden Söhne, der 1967 geborene Andreas Walter, sich entschloss, nach dem Abschluss seiner Ausbildung Verantwortung im Betrieb zu übernehmen und so den Fortbestand des Unternehmens zu sichern bezeichnete sie als „das schönste Geschenk in meinem Leben“, so der Text der Porträt-Sammlung bedeutender Persönlichkeiten aus der Region. Andreas Walter leitet nun seit vielen Jahren schon die Privatbrauerei erfolgreich als geschäftsführender Gesellschafter.