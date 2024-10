Pro Lörrach: Herbstfest und Kürbismarkt in Lörrach

Das Ziel

„Erklärtes Ziel von Pro Lörrach ist es, Bürger der Stadt und Gäste aus der Region in der Innenstadt mit hoher Qualität in herbstlichem Ambiente zu begeistern“, betont die Aktionsgemeinschaft im Vorfeld beim Mediengespräch.

Etliche Geschäfte beteiligen sich mit Aktionen am Herbstfest: von spezifischer Beratung über Sonderangebote bis hin zu einer Modenschau und Kinderschminken. Ergänzt werden diese Aktivitäten von Ausstellern, die zwar keine Verkaufsräume in der Innenstadt haben, aber sich sowie ihre Produkte, Beratungsangebote und Dienstleistungen an mobilen Ständen präsentieren.