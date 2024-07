Pro Schiene Dreiland: Verband kritisiert Leerbusfahrten

Lautsprecher reaktivieren Pro Schiene vertrete die Kunden von Bus und Bahn und wolle mit viel Sachverstand den Finger in die Wunde legen, sagte Argast. So ärgere ihn die Langsamfahrt der Bahn zwischen Zell und Hausen, die nach seiner Einschätzung unangebracht ist. Die Durchsagen im Regionalverkehr von Zell nach Basel erfolgten nicht immer mit dem gebührenden Informationsgehalt. Schuld daran sei die nicht ausreichende Kommunikation mit der Leitstelle in Lörrach. Argast strebt eine Reaktivierung der Lautsprecher an den Bahnhöfen der Strecke an, damit Informationen über Lautsprecher direkt aus Lörrach an die Kunden weitergegeben werden können. Diese Lautsprecher sind momentan stillgelegt, könnten aber, so Argast, reaktiviert werden.