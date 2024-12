Proben mit schlechter Qualität Weiter keine Gewissheit zu "Krankheit X" - neue Proben nötig

CDC-Generaldirektor Jean Kaseya sagte, er stehe in Kontakt mit Placide Mbala, dem Leiter des Instituts für Epidemiologie in Kongos Hauptstadt Kinshasa. Mbala zufolge seien vor Ort keine Abstriche aus dem Nasen- und Rachenraum von möglicherweise infizierten Menschen genommen worden. In einer Nachricht erklärte Mbala: "Wir führen noch einige vorläufige Analysen durch, aber wir werden auf neue Proben warten, um festzustellen, was vor sich geht und um den Erreger möglicherweise zu identifizieren."

Drei Tage, um das Gebiet zu erreichen

Ein multidisziplinäres Team der kongolesischen Gesundheitsbehörden, der CDC und der Weltgesundheitsorganisation WHO ist laut Kaseya unterwegs, um neue Proben zu beschaffen. "Aber wir sprechen über 700 Kilometer - man braucht drei Tage von Kinshasa nach Panzi", wies er auf die schlechten Verbindungen in das abgelegene Gebiet in der Provinz Kwango nahe der Grenze zu Angola hin. "Derzeit machen wir keine offiziellen Angaben zu dieser Krankheit."