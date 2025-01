Probleme an Flughäfen: IT-Ausfall an deutschen Flughäfen - Lange Warteschlangen

Der Schengen-Flugraum, wo es nur Stichproben-Kontrollen gebe, sei "weniger das Problem", sagte der Sprecher weiter. Wie lange es dauere, das Problem zu beheben, sei unklar. Das IT-Personal arbeite mit Hochdruck daran, "der Situation Herr zu werden und den Fehler zu beheben". Seit 14.00 Uhr komme es zu den Beeinträchtigungen. Die Polizeikräfte seien für die Kontrollen verstärkt worden.

Wasser für wartende Passagiere

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt waren die Auswirkungen bis zum Freitagnachmittag gering. "Operativ" gebe es kaum Probleme, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport, der Betrieb laufe "regulär". Ein Sprecher der Bundespolizei, zuständig für den Flughafen Frankfurt, sagte der "Bild"-Zeitung: "Unsere Kollegen müssen vieles händisch machen, was vorher das System gemacht hat. Aktuell kriegen wir es noch gewuppt."