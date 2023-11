Mit einem verstärkten Einsatz von Vollzugsdienst, Bauhof und Streetworker will die Stadt in der Scheffelstraße aktiv werden. Als Grund nennt sie in einer Pressemitteilung ein „vermehrtes Auftreten von Herausforderungen, darunter Verschmutzungen und respektloses Verhalten“, die in den vergangenen Wochen Sicherheit und Wohlbefinden in der Fußgängerzone eingeschränkt hätten. Durch die Maßnahmen soll die Aufenthaltsqualität wieder verbessert werden. Ziel sei es, auch über Gespräche „ein Bewusstsein für respektvolles Verhalten und Miteinander zu schaffen“, so die Stadt. Bürgermeister Dirk Harscher betont die Wichtigkeit einer gemeinschaftlichen Anstrengung: „Unsere Fußgängerzone ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Altersgruppen die öffentlichen Plätze genießen können, ohne sich belästigt oder unsicher zu fühlen.“