Probleme mit der Bahn: Warum die Hochrheinbahn auf dem letzten Platz landet

DB-Regio Chefin Evelyn Palla hat bereits im März Abhilfe angekündigt. Gemeinsam mit Verkehrsminister Hermann wurde ein Aktionsplan für den Betrieb vorgelegt: „Wir stellen zusätzliche Fahrzeuge für Baden-Württemberg zur Verfügung und sorgen zudem für mehr Kapazität in unseren Werkstätten. Darüber hinaus setzen wir noch stärker auf mobile Teams, die unsere Züge unterwegs flexibel instandhalten können“, kündigte Palla an. Und weiter: „Unsere enormen Anstrengungen, Mitarbeitende zu rekrutieren und auszubilden, sind erfolgreich. Allein im letzten Jahr konnten wir mehr als 400 neue Kolleginnen und Kollegen im Einsatz für unsere Fahrgäste in Baden-Württemberg an Bord holen. In diesem Jahr planen wir hier rund 500 Neueinstellungen.“

Elektrifizierung

Wie schnell die Maßnahmen auf der Hochrheinbahn zum Tragen kommen, ist offen. Immerhin: Die Planungen zur Elektrifizierung der Ost-West-Verbindung gehen in die nächste Phase. Nach Auswertung aller Stellungnahmen und 13 privater Einwendungen hat das Regierungspräsidium Freiburg im Februar das Anhörungsverfahren im Planfeststellungsabschnitt 4 zwischen Waldshut und Erzingen abgeschlossen und seine Stellungnahme an das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) abgegeben. Damit werde dem EBA eine umfassende Entscheidungsgrundlage an die Hand gegeben, um zeitnah den Planfeststellungsbeschluss zu erlassen, damit der Ausbau der Hochrheinbahn möglichst bald losgehen kann. In Zukunft sollen auf der gesamten Strecke zwischen Basel und Singen (Hohentwiel) neue komfortable, elektrische Fahrzeuge fahren. Mit dem Hochrhein-Bodensee-Express soll ab Dezember 2027 eine neue zweistündliche Verbindung von Basel Badischer Bahnhof über Waldshut, Schaffhausen und Konstanz nach St. Gallen und Herisau geführt werden. Diese Verbindung ergänzt die heute stündlich fahrende Inter-Regio-Express-Linie zwischen Basel und Singen.