Prognose: Weihnachten: Zum Fest wird es mild, nass und windig

Zwar habe sich das Sturmtief "Zoltan" mittlerweile ins Baltikum verabschiedet, dennoch bleibe Deutschland im Einflussbereich einer Luftmassengrenze. An dieser kommt es laut Schmid am Samstag in einem Streifen in etwa von der Nordsee bis zum Erzgebirge zu länger anhaltenden Niederschlägen. "Teils schneit es nach Osten zu bis in tiefe Lagen und im Erzgebirge mitunter unwetterartig." In der Nacht setze sich die Luftmassengrenze nordostwärts in Bewegung und starkes Tauwetter setze ein.

An Heiligabend dominiert dem Experten zufolge bei acht bis dreizehn Grad sehr mildes Wetter. Immer wieder kommt es demnach zu Regenfällen, die vor allem im Umfeld der Berge teils kräftiger ausfallen. "Die angespannte Dauerregen- und gebietsweise Hochwasserlage findet somit ihre Fortsetzung", sagte Schmid.