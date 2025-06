Programm im Kanderner Kino: Bewegende Bilder und Geschichten

Die Reise beginnt ganz aktuell in Rom: Nach dem Tod des Papstes versammeln sich die Kardinäle im Vatikan zum „Konklave“. Weiter geht es nach England: „Der Salzpfad“ zeigt eine berührende Reise über Verlust, Liebe, Natur und die Kraft, trotz allem weiterzugehen, heißt es. Und weiter nach Island: Der Dokumentarfilm „Ein Tag ohne Frauen“ zeigt, wie diese kraftvolle Protestaktion feministischer Aktivistinnen ein ganzes Land erschütterte – und zum Wendepunkt für Gleichberechtigung in Island wurde. Und die Reise geht noch weiter: als Pinguin nach Argentinien, als Chormitglied in Hamburg oder Architekt in Philadelphia.

Vier Filme werden auch im Originalton gezeigt

Die Filme werden donnerstags ab 20.15 Uhr gezeigt und immer zehn Tage später sonntags ab 18.30 Uhr. Vier Filme laufen freitags ab 20.15 Uhr im Original mit Untertiteln, einem zunehmend beliebten Format im Kino Kandern, heißt es.